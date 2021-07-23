В Одессе заработает 10 центров массовой вакцинации – будут использовать 3 вакцины

На выходных в Одессе продолжат работу центры массовой вакцинации от COVID-19. На этой неделе центры массовой вакцинации будут работать два дня – в субботу и воскресенье, а число локаций увеличено до 10-ти, сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, 24 и 25 июля с 9:00 до 18:00 прививку от COVID-19 можно получить по таким адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky, 2-й этаж. Телефон: (063) 322-95-53; ул. Семена Палия, 93а, ТРЦ «Семья», 2-й этаж. Телефоны: (048) 750-50-81, (048) 788-79-25, (048) 700-24-01; ул. Толбухина, 135, ТЦ «Мегадом», корпус «Космос», 3-й этаж. Телефоны: (048) 700-06-73, (048) 788-97-04, (048) 700-04-78, (048) 700-06-85, (048) 700-06-43, (048) 700-06-47, (073) 268-39-53; ул. Левитана, 62, поликлиника (КДЦ) №20. Телефоны: (048) 705-87-19, (048) 705-87-20, (048) 765-10-65, (098) 909-14-14, (073) 909-14-14, (095) 909-14-14; ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10. Телефон: (048) 740-71-43; ул. Болгарская, 38, КДЦ городской клинической больницы №1. Телефон: (048) 740-71-43; ул. Ильфа и Петрова, 15а, школа №72. Телефоны: (048) 700-06-73, (048) 788-97-04, (048) 700- 04-78, (048) 700-06-85, (048) 700-06-43, (048) 700-06-47, (073) 268-39-53; ул. Балковская, 42, школа №5. Телефон: (048) 793-53-09; ул. Генерала Петрова, 34, школа-лицей №53. Телефоны: (048) 740-73-55, (048) 740-73-60, (073) 259-48-01; пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье». Телефоны: (048) 740-73-55, (048) 740-73-60, (073) 259-48-01.

Вакцинация проводится бесплатно, привиться могут лица старше 18 лет. При себе нужно обязательно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон.

Для первичной вакцинации в центрах будут предлагать три вакцины – Comirnaty/Pfizer, Moderna и CoronaVac.

Для удобства одесситов организована предварительная онлайн-запись на вакцинацию через систему Helsi. Подтверждение записи будет отправлено в СМС – его нужно показать при входе в пункт вакцинации.

Также получить консультацию и записаться на прививку от COVID-19 можно, позвонив своему семейному врачу или в регистратуру амбулатории.

Напомним, в воскресенье, 18 июля, в Одессе работало 9 центров массовой вакцинации от COVID-19.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, зачем смешивают вакцины против COVID-19.