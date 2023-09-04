Они преодолели много километров: в Одесской области задержали уклонистов из трех областей Украины

Четырех мужчин задержали пограничники Белгород-Днестровского отряда. «Путешественники» приехали в Одесскую область из трех областей, чтобы пересечь границу и попасть в Молдову.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
В сообщении говорится, что правонарушители оказались жителями Днепропетровской, Закарпатской и Житомирской областей.
Маршрут своего путешествия «путешественники» нашли используя закрытый телеграм-канал. С помощью услуг такси добрались села Петропавловка на Одесщине, а затем отправились пешком к границе с Молдовой. На этом этапе пути они были обнаружены и задержаны охранниками государственной границы.
Как выяснили пограничники, все мужчины по возрасту подлежат мобилизации. А незаконным способом попытались уехать из-за ограничений в выезде.
В настоящее время все лица привлечены к административной ответственности за незаконную попытку пересечения государственной границы. Их дальнейшую судьбу решит суд.
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