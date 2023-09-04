Новости Одессы и Одесской области

Они преодолели много километров: в Одесской области задержали уклонистов из трех областей Украины

Они преодолели много километров: в Одесской области задержали уклонистов из трех областей Украины

Четырех мужчин задержали пограничники Белгород-Днестровского отряда. «Путешественники» приехали в Одесскую область из трех областей, чтобы пересечь границу и попасть в Молдову.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

В сообщении говорится, что правонарушители оказались жителями Днепропетровской, Закарпатской и Житомирской областей.

Ухилянти

Маршрут своего путешествия «путешественники» нашли используя закрытый телеграм-канал. С помощью услуг такси добрались села Петропавловка на Одесщине, а затем отправились пешком к границе с Молдовой. На этом этапе пути они были обнаружены и задержаны охранниками государственной границы.

Как выяснили пограничники, все мужчины по возрасту подлежат мобилизации. А незаконным способом попытались уехать из-за ограничений в выезде.

В настоящее время все лица привлечены к административной ответственности за незаконную попытку пересечения государственной границы. Их дальнейшую судьбу решит суд.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить