Они преодолели много километров: в Одесской области задержали уклонистов из трех областей Украины

Четырех мужчин задержали пограничники Белгород-Днестровского отряда. «Путешественники» приехали в Одесскую область из трех областей, чтобы пересечь границу и попасть в Молдову.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

В сообщении говорится, что правонарушители оказались жителями Днепропетровской, Закарпатской и Житомирской областей.

Маршрут своего путешествия «путешественники» нашли используя закрытый телеграм-канал. С помощью услуг такси добрались села Петропавловка на Одесщине, а затем отправились пешком к границе с Молдовой. На этом этапе пути они были обнаружены и задержаны охранниками государственной границы.

Как выяснили пограничники, все мужчины по возрасту подлежат мобилизации. А незаконным способом попытались уехать из-за ограничений в выезде.

В настоящее время все лица привлечены к административной ответственности за незаконную попытку пересечения государственной границы. Их дальнейшую судьбу решит суд.

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