Мужчины в Одесской области пытались пересечь границу по маршруту, купленному в телеграм-канале.

Семь мужчин в Одесской области планировали незаконно пересечь границу и попасть в Молдову. Мужчин задержали в 2 км от границы с соседним государством.

Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального управления ГНСУ.

Мужчин задержали пограничники Подольского отряда. Они отреагировали на полученную оперативную информацию

Как выяснилось, жители Одесской и Ровенской областей планировали сначала незаконно попасть на территорию РМ, а затем в одну из стран Европейского союза.

Мужчины следовали к границе по заранее проложенному маршруту. Маршрут им предоставил «куратор». По словам задержанных, своего проводника они обнаружили в закрытом телеграм-канале. Стоимость такой услуги для одного человека составляла 1,6 тысячи долларов США.

Когда мужчины добрались до указанной точки на карте, их сразу задержали пограничники.

На задержанных составлены протоколы о попытке незаконного пересечения государственной границы. Дела направлены в суд.

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