Новости Одессы и Одесской области

Одесская “киса-пограничница” попала в новый скандал

Одесская “киса-пограничница” попала в новый скандал

Пресс-офицер погранслужбы Иванна Плантовская, которая хвасталась роскошной жизнью, на этот раз посмеялась с тех, у кого “нет денег”. И была уволена со службы.

О новом скандале стало известно из соцсетей, а потом в Погранслужбе сообщили, что уволили сотрудницу.

Иванна Плантовская работала пресс-офицером Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. А нехорошую “славу” получила, когда во время войны стала хвастаться в социальных сетях видео и фото своей роскошной жизни: дорогими автомобилями, пластическими операциями, соболиными шубами и поездками за границу.

Украинская общественность была возмущена таким поведением и Плантовскую убрали с глаз подальше – перевели на непубличную должность в Житомирскую область.

Но уроков из случившегося мажорка-пограничница не извлекла, продолжила выставлять напоказ свою гламурную жизнь. А на возмущенные комментарии пользователей соцсетей стала с них смеяться, утверждая, что они бедняки и просто ей завидуют.

Иванна Плантковская сидит на диване в роскошных аппартаментах

На новом фото Иванна Плантковская снова кичится роскошной жизнью во время войны

переписка Иванны Плантковской в фэйсбуке

Переписка Иванны планковской в соцсетях

В комментариях в соцсетях Плантковская обвиняет собеседников в зависти и бедности

После этого пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил прессе, что Иванна Плантовская уволена со службы в ГПСУ.

Ранее “Одесская Жизнь” подробно рассказывала о скандале, который возник из-за фотографий Иванны Плантовской из Парижа, на которых она кичилась гламурной жизнью в то время кода в ее коллеги защищали страну и гибли на поле боя, а жители Одессы, где она жила, сидели без света и в холоде из-за российских ракетных ударов.

Фото и скриншоты переписки из социальных сетей Иванны Плантковской

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить