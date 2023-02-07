Одесская “киса-пограничница” попала в новый скандал

Пресс-офицер погранслужбы Иванна Плантовская, которая хвасталась роскошной жизнью, на этот раз посмеялась с тех, у кого “нет денег”. И была уволена со службы.

О новом скандале стало известно из соцсетей, а потом в Погранслужбе сообщили, что уволили сотрудницу.

Иванна Плантовская работала пресс-офицером Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины. А нехорошую “славу” получила, когда во время войны стала хвастаться в социальных сетях видео и фото своей роскошной жизни: дорогими автомобилями, пластическими операциями, соболиными шубами и поездками за границу.

Украинская общественность была возмущена таким поведением и Плантовскую убрали с глаз подальше – перевели на непубличную должность в Житомирскую область.

Но уроков из случившегося мажорка-пограничница не извлекла, продолжила выставлять напоказ свою гламурную жизнь. А на возмущенные комментарии пользователей соцсетей стала с них смеяться, утверждая, что они бедняки и просто ей завидуют.

После этого пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил прессе, что Иванна Плантовская уволена со службы в ГПСУ.

Ранее “Одесская Жизнь” подробно рассказывала о скандале, который возник из-за фотографий Иванны Плантовской из Парижа, на которых она кичилась гламурной жизнью в то время кода в ее коллеги защищали страну и гибли на поле боя, а жители Одессы, где она жила, сидели без света и в холоде из-за российских ракетных ударов.

Фото и скриншоты переписки из социальных сетей Иванны Плантковской