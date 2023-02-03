Шли в Молдову по заснеженным полям: в Одесской области задержали двух уклонистов

В Одесской области пограничники задержали двух мужчин призывного возраста, которые пытались попасть в Молдову через заснеженные поля.

Как сообщает пресс-служба Измаильского погранотряда, двое граждан Украины были задержаны в четверг, 2 февраля, на государственной границе, недалеко от села Кубей Болградского района. Нарушители шли по полям, но белый покров снега хорошо выделил их силуэты в ночное время, что позволило охранникам границы вовремя отреагировать и задержать их.

На «путешественников», жителей Саратского и Измаильского районов, составлены протоколы об административных правонарушениях. Дела направлены в суд.

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Фото с Facebook-страницы Измаильского погранотряда