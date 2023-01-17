В Одесской области уклонист хотел сбежать в Молдову, но угодил в ловушку

Житель Запорожья хотел сбежать в Молдову, но попал в ров с водой. Мужчина чуть не погиб от переохлаждения. Спасли его пограничники.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Вчера вечером, 16 января, пограничникам Белгород-Днестровского отряда поступила информация о том, что вблизи границы слышны крики о помощи.

Когда пограничники пришли на место, мужчина выглядывал из инженерной ямы и умолял вытащить его.

Испуганный и растерянный нарушитель сам рассказал, что хотел незаконно добраться до Молдовы. Однако попасть в «ловушку» он не рассчитывал.

Более того, в яму начала затекать вода.

Ранее сообщалось, что моряк из Одессы пытался попасть в Молдову в обход пунктов пропуска.

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