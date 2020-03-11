Угроза коронавируса: в Украине ввели карантин на три недели

Кабинет министров ввел карантин в Украине с 12 марта по 3 апреля.

Об этом сообщила народный депутат Виктория Сюмар в Facebook.

Карантин предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний более 200 человек. Это касается и спортивных, и культурных мероприятий, закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Будет закрыта большая часть КПП – из 219 останется 49.

Правительство выделило 100 млн гривень на закупку товаров индивидуальной защиты.

Напомним, ранее “Одесская жизнь” сообщала, как коронавирус повлиял на авиаперелеты.

Фото: Фокус

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