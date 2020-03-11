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Новости Одессы и Одесской области

Коронавирус повлиял на перелеты: авиакомпании сокращают свои рейсы

Коронавирус повлиял на перелеты: авиакомпании сокращают свои рейсы

Украинская авиакомпания МАУ и крупные европейские авиаперевозчики Ryanair и Wizz Air приняли решение ограничить рейсы в связи с угрозой распространения коронавируса.

Авиакомпания “Международные авиалинии Украины” сокращает рейсы в ряд европейских стран, а также отменяет некоторые внутренние перелеты в пределах Украины.

В частности, МАУ отменяет некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию, Данию. Об этом говорится в сообщении на странице авиакомпании в Facebook.

Пассажиры, которые оставили свои контактные данные при бронировании, будут проинформированы о любых изменениях в расписании заранее. “МАУ” рекомендует проверять статус рейсов за несколько дней до вылета на сайте или позвонить в контактный центр авиакомпании.

Кроме того, приостанавливает внутренние рейсы в северной Италии и ограничивает международные перелеты авиаперевозчик Ryanair, передает “Интерфакс-Украина”.

Эта авиакомпания с 10 марта по 8 апреля года приостанавливает все внутренние рейсы по Италии из международных аэропортов Бергамо, Мальпенса (Миланский аэропорт), Пармы и Тревизо, которые находятся на севере страны. Также сокращаются международные рейсы из аэропортов Бергамо, Мальпенса, Венеции, Пармы, Римини и Тревизо. Они будут выполняться только по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Ryanair отмечает, что в то время как на рейсах в северную Италию наблюдается значительное число неявок пассажиров за последнюю неделю, тысячи иностранных посетителей с билетами домой находятся сейчас в Ломбардии и других регионах, объявленных карантинной зоной. В связи с этим перевозчик должен продолжить выполнять полеты по ограниченному расписанию из северной Италии для репатриации иностранных граждан.

Пассажирам отмененных рейсов предлагают трансферные перелеты, полное возмещение или кредиты на поездки.

Как сообщают польские СМИ, авиакомпания Wizz Air отменяет с 10 марта по 2 апреля рейсы в Альгеро на Сардинии, в Бари, Болонью, Катанию, Милан, Неаполь, Пизу, Рим, Турин, Венецию, Тревизо и Верону. С 12 по 23 марта Wizz Air приостанавливает все рейсы в Тель-Авив и Эйлат (Израиль).

Фото: sb.by

 

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