Удар по Одессе 23 апреля: как отражали атаку дронов и какие последствия (фото, видео)

По информации военных, над Одесской областью этой ночью сбили 7 ударных дронов. В Воздушных Силах ВСУ показали боевую работу зенитчиков ракетной Одесской бригады.

В результате падения обломков сбитых дронов повреждены жилые дома одесситов, торговые объекты и автомобили. Пострадали не менее 14 квартир. Выбиты стекла в жилых домах и зданиях, прилегающих к местам падения обломков.

Один многоквартирный двухэтажный дом частично разрушен, с последующим возгоранием, которое оперативно потушили пожарные.

Обошлось без погибших, но, к сожалению, ранены люди. Среди них четверо детей: двоим еще нет и года, другим двоим – девять и двенадцать.

Одесской областной прокуратурой начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в субботу, 20 апреля 2024 года, во второй половине дня враг нанес по Одессе ракетный удар. В результате атаки повреждены 4 частных дома и газопровод. Один частный жилой дом разрушен. Пострадали восемь человек, среди которых двое детей – 3 и 4 лет.