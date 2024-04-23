Удар по Одесі 23 квітня: як відбивали атаку дронів і які наслідки (фото, відео)

За інформацією військових, над Одеською областю цієї ночі збили 7 ударних дронів. У Повітряних Силах ЗСУ показали бойову роботу зенітників ракетної Одеської бригади.

Внаслідок падіння уламків збитих дронів пошкоджено житлові будинки одеситів, торгові об’єкти та автомобілі. Постраждали щонайменше 14 квартир. Вибиті шибки в житлових будинках і будинках, прилеглих до місць падіння уламків.

Один багатоквартирний двоповерховий будинок частково зруйнований, з подальшим займанням, яке оперативно загасили пожежники.

Обійшлося без загиблих, але, на жаль, поранено людей. Серед них четверо дітей: двом ще немає й року, іншим двом – дев’ять та дванадцять.

Одеською обласною прокуратурою розпочато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у суботу, 20 квітня 2024 року, у другій половині дня ворог завдав по Одесі ракетного удару. Внаслідок атаки пошкоджено 4 приватні будинки та газопровід. Один приватний житловий будинок зруйновано. Постраждали вісім осіб, серед яких двоє дітей – 3 та 4 роки.