В результате ночной атаки в Одессе разрушены жилые дома: есть пострадавшие (ОБНОВЛЕНО)

Рашисты атаковали Одесщину несколькими волнами ударных дронов. Во время очередной волны беспилотники совершили заход через Днестровский лиман со стороны Таирова. В городе прозвучали выстрелы и сильный взрыв. После этого появились сообщения о пожаре.

Руководитель Одесской военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате ночной атаки в Одессе повреждены жилые дома, произошло возгорание. Нашим спасателям удалось спасти 34 человека, в том числе 3 детей.

Ранения получили 7 человек, из них 2 — дети. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Все соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий. Очередное преступление россиян против гражданского населения фиксируют правоохранители.

По информации Воздушных сил Украины, этой ночью защитниками неба сбито 15 из 16 «шахедов» в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях.

Выходные дни для одесситов и жителей области прошли под звуки тревог и взрывов. После ракетных атак рашисты продолжили ночной террор дронами. В ночь на понедельник, 22 апреля, враг направил группу из семи «шахедов»с временно оккупированного Крыма на Одесскую область. Под удар попало фермерское хозяйство.

Обновлено

В Одессе количество пострадавших возросло до 9 человек, из которых 4 ребенка. Это дети 12 и 9 лет и двое малышей, которым нет и года. Трое взрослых госпитализированы в медучреждения города, они в состоянии средней степени тяжести, еще двое отказались от госпитализации, получив всю необходимую помощь на месте.

Четверо детей также в состоянии средней степени тяжести в больнице. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

На месте развернут оперативный пункт обогрева. К ликвидации пожара и разбору завалов от ГСЧС привлекались 10 единиц техники и 42 спасателя.