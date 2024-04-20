Новости Одессы и Одесской области

Российская ракета разрушила частные дома в Одессе: есть пострадавшие (фото) (ОБНОВЛЕНО)

Российская ракета разрушила частные дома в Одессе: есть пострадавшие (фото) (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня, в субботу, 20 апреля 2024 года, во второй половине дня враг нанес по Одессе ракетный удар. О его последствиях рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Напомним, сегодня после 16:00 в Одессе прозвучал очередной, далеко не первый за день, сигнал воздушной тревоги. Мониторинговые Телеграм-каналы сообщали о пуске управляемой авиационной ракеты в сторону Черноморска. И уже через несколько минут одесситы услышали мощный взрыв.

По данным ОВА, в результате очередного ракетного удара по Одессе возникли пожары в частном секторе. Разрушены жилые дома, в одном из которых находились женщина с ребенком. Их удалось спасти.

Последствия прилета в Одессе

Одесса, последствия прилета

В настоящее время известно, что пострадали двое взрослых и ребенок. У взрослых легкие ранения, от госпитализации они отказались. А трехлетнего ребенка пришлось отвезти в больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

На месте «прилета» работают спасатели и коммунальные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки.

Также Кипер обнародовал фото последствий «прилета»:

Ликвидация последствий прилета в Одессе

На месте прилета в Одессе, 20 апреля 2024

ОБНОВЛЕНО:

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, сегодня во второй половине дня 20 апреля, российские оккупационные войска вновь нанесли удары по Одесщине ракетами, вероятно Х-59, с самолета тактической авиации из акватории Черного моря.

Силами противовоздушной обороны уничтожено 3 ракеты.

В результате падения обломков сбитых ракет возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.

Повреждены 4 частных дома и газопровод. Один частный жилой дом разрушен.

Пострадали 5 человек, один госпитализирован. Три человека от госпитализации отказались.

Одесса, прилет 20 апреля 2024
Одесса, прилет 20 апреля 2024-2
Одесса, прилет 20 апреля 2024-3
Одесса, прилет 20 апреля 2024-4
Одесса, прилет 20 апреля 2024-5
Одесса, прилет 20 апреля 2024-6

Как сообщала ранее «Одесская жизнь» сегодня с рассветом враг направил в сторону Одесской области управляемые авиационные ракеты Х-59 с самолетов тактической авиации. Обе цели были уничтожены в акватории Черного моря.

Спустя некоторое время враг нанес удар по Одессе баллистической ракетой. Поражен инфраструктурный объект. Информация о пострадавших не поступала.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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