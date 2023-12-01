Новости Одессы и Одесской области

Не ко времени: один из городов Одесщины отказался от новогодней елки

Не ко времени: один из городов Одесщины отказался от новогодней елки

Сегодня, 1 декабря, стало известно, что в этом году новогодние праздники в городе Черноморск пройдут без елки. Это будет второй Новый год без главного украшения праздника на площади города.

Об этом сообщил мэр Черноморска Василий Гуляев в своем видеообращении к горожанам.

По словам мэра, на такое решение повлияли многие факторы. И один из них – это безопасность жителей.

Также на решение мэра повлияли мнения жителей города, которые обсуждали на эту тему в соцсетях.

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Мэр сказал, что новогодняя елка будет после Победы:

Идет война. После победы мы в нашем городе установим самую лучшую елку, которая может быть. Прошу отнестись к этому с пониманием.

Жители города в комментариях под видео поддержали решение мэра и ожидают, что средства из елки будут направлены на помощь ВСУ.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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