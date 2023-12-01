Не ко времени: один из городов Одесщины отказался от новогодней елки

Об этом сообщил мэр Черноморска Василий Гуляев в своем видеообращении к горожанам.

По словам мэра, на такое решение повлияли многие факторы. И один из них – это безопасность жителей.

Также на решение мэра повлияли мнения жителей города, которые обсуждали на эту тему в соцсетях.

Мэр сказал, что новогодняя елка будет после Победы:

Идет война. После победы мы в нашем городе установим самую лучшую елку, которая может быть. Прошу отнестись к этому с пониманием.

Жители города в комментариях под видео поддержали решение мэра и ожидают, что средства из елки будут направлены на помощь ВСУ.