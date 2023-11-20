Новости Одессы и Одесской области

В одесских школах проходит «теплая» акция в поддержку военных: подробности

В одесских школах проходит «теплая» акция в поддержку военных: подробности

В одесских образовательных учреждениях объявили благотворительную акцию ко Дню святого Николая. Учащиеся одесских школ имеют возможность изготовить «антиударные носки».

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В сообщении говорится, что благотворительная акция стартовала под хештегом #МиколайНаТеплійХвилі. Ее посвятили Дню Вооруженных сил Украины и Дню святого Николая — «Нашим родненьким, чтоб было тепленько».

акція
акція

Принять участие в акции и изготовить своими руками «антиударные носки» могут все желающие. Кроме того, можно взять пряжу и принести готовое изделие.

В горсовете сообщили, что сбор носков будет продолжаться до 1 декабря. Затем изделия будут переданы бойцам в госпиталь.

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