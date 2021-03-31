Деркларация Труханова: какой доход за 2020 год показал мэр Одессы

Мэр Одессы Геннадий Труханов опубликовал декларацию о доходах, полученных в 2020 году.

Декларация размещена на сайте Национального агентства противодействия коррупции (НАПК).

В ней сказано, что с 1 января 2020 года Труханов имеет право пользования квартирами 149 кв. метров стоимостью 1 млн. 488 289 грн (принадлежит дочери), и площадью 296 кв. метров. Стоимость этой квартиры – 4 млн. 144 000 гривен.

Так же у мэра Одессы Труханова есть дом площадью 252,4 кв. метров, квартира площадью 131,8 кв метров, земельный участок — 681 кв. метров.

Ездит труханов, согласно декларации, на Range Rover, которая его дочь арендует у частной компании.

Зарплата Труханова в 2020 году составила 267 тыс. 139 грн., Также в 2020 году мэр получил от дочери подарок, стоимостью 600 тыс. 000 грн.

Наличкой он хранит 5 тыс долларов, но имеет счета в различных банках:

Кроме того, Труханов получил доход от передачи имущества в аренду:

Полностью с декларацией мэра можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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