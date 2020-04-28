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Новости Одессы и Одесской области

У травні 8,4 млн пенсіонерів отримають підвищені пенсії

У травні 8,4 млн пенсіонерів отримають підвищені пенсії

В складних умовах карантину Уряд виконує свої зобов’язання та посилює програми соціального захисту населення, зокрема забезпечує зростання пенсій.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, пише Урядовий портал.

У травні 8,4 млн пенсіонерів будуть проіндексовані на 11% розміри пенсій. Також до 2100 грн підвищено мінімальний розмір пенсії особам, страховий стаж яких становить 30 років у жінок та 35 років у чоловіків.

За словами очільниці Мінсоцполітики, розмір пенсії зросте у середньому на 260 гривень.

Відповідні підвищення передбачені постановою Кабінету Міністрів від 1 квітня 2020 р. № 251 „Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році”.

Кошти на виплату підвищених пенсій передбачені у прийнятих 13 квітня 2020 р. змінах до Закону України „Про Державний бюджет України на 2020 рік”.

Фото: 24 канал

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