Появилось расписание маршрутки в аэропорт Кишинева из Одессы: погранконтроль будет без очереди

Как сообщили в Одесской областной военной администрации, прямые рейсы в аэропорт, расположенный в столице соседнего государства, начнутся с 1 марта.

Расписание маршрутки Одесса — аэропорт Кишинева

Расписание отправлений такое:

08:00 Одесса (автостанция Старосенная) — аэропорт Кишинев;

19:00 аэропорт Кишинев — Одесса (автостанция Старосенная).

Ориентировочное время в пути (вместе с прохождением всех таможенных процедур) – 4 часа. Стоимость проезда – 800 грн.

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Первая тестовая поездка уже состоялась. Она прошла сегодня, 22 февраля. А регулярное сообщение хотят начать уже с 1 марта. Регистрация на рейсы уже открыта. Купить билеты можно по ссылке: https://oda.od.gov.ua/gromadyanam/aerotransfer/ или в специальной кассе на автостанции по адресу Старосенная площадь 1а-2.

ВНИМАНИЕ! Приобретать билет надо заранее. Группы формируются за 2-3 дня до отправления авиарейсов из Кишинева.

При покупке надо предоставить:

копии билета на самолет с отправлением из Кишинева;

указать личные данные и сведения о военном учете;

сообщить о необходимости обеспечения перевозки лиц с инвалидностью;

документы дающие право на скидку;

Предусмотрены скидки в 50%:

для военных и членов их семей (супруга/муж, дети);

лиц с инвалидностью;

ветеранов войны;

участников боевых действий.

Как заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, средства от перевозок будут направлены на поддержку Вооруженных сил Украины.