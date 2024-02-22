Новости Одессы и Одесской области

Появилось расписание маршрутки в аэропорт Кишинева из Одессы: погранконтроль будет без очереди

Появилось расписание маршрутки в аэропорт Кишинева из Одессы: погранконтроль будет без очереди

Уже известна дата, когда заработает прямой трансфер между Одессой и аэропортом Кишинева. Это будет особенный рей — его пассажиры смогут проходить погран и таможенный контроль без очереди, всего за полчаса.

Как сообщили в Одесской областной военной администрации, прямые рейсы в аэропорт, расположенный в столице соседнего государства, начнутся с 1 марта. 

Расписание маршрутки Одесса — аэропорт Кишинева

Расписание отправлений такое:

  • 08:00 Одесса (автостанция Старосенная) — аэропорт Кишинев;
  • 19:00 аэропорт Кишинев — Одесса (автостанция Старосенная).

Ориентировочное время в пути (вместе с прохождением всех таможенных процедур) – 4 часа. Стоимость проезда – 800 грн.

Читайте также: Рейтинг общественного транспорта Украины — какое место заняла Одесса

Первая тестовая поездка уже состоялась. Она прошла сегодня, 22 февраля. А регулярное сообщение хотят начать уже с 1 марта. Регистрация на рейсы уже открыта. Купить билеты можно по ссылке: https://oda.od.gov.ua/gromadyanam/aerotransfer/ или в специальной кассе на автостанции по адресу Старосенная площадь 1а-2.

ВНИМАНИЕ! Приобретать билет надо заранее. Группы формируются за 2-3 дня до отправления авиарейсов из Кишинева. 

При покупке надо предоставить:

  • копии билета на самолет с отправлением из Кишинева;
  • указать личные данные и сведения о военном учете;
  • сообщить о необходимости обеспечения перевозки лиц с инвалидностью;
  • документы дающие право на скидку;

Предусмотрены скидки в 50%:

  • для военных и членов их семей (супруга/муж, дети);
    лиц с инвалидностью;
  • ветеранов войны;
    участников боевых действий.

Как заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, средства от перевозок будут направлены на поддержку Вооруженных сил Украины.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить