Появилось расписание маршрутки в аэропорт Кишинева из Одессы: погранконтроль будет без очереди

Уже известна дата, когда заработает прямой трансфер между Одессой и аэропортом Кишинева. Это будет особенный рей — его пассажиры смогут проходить погран и таможенный контроль без очереди, всего за полчаса.
Как сообщили в Одесской областной военной администрации, прямые рейсы в аэропорт, расположенный в столице соседнего государства, начнутся с 1 марта.
Расписание маршрутки Одесса — аэропорт Кишинева
Расписание отправлений такое:
- 08:00 Одесса (автостанция Старосенная) — аэропорт Кишинев;
- 19:00 аэропорт Кишинев — Одесса (автостанция Старосенная).
Ориентировочное время в пути (вместе с прохождением всех таможенных процедур) – 4 часа. Стоимость проезда – 800 грн.
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Первая тестовая поездка уже состоялась. Она прошла сегодня, 22 февраля. А регулярное сообщение хотят начать уже с 1 марта. Регистрация на рейсы уже открыта. Купить билеты можно по ссылке: https://oda.od.gov.ua/gromadyanam/aerotransfer/ или в специальной кассе на автостанции по адресу Старосенная площадь 1а-2.
ВНИМАНИЕ! Приобретать билет надо заранее. Группы формируются за 2-3 дня до отправления авиарейсов из Кишинева.
При покупке надо предоставить:
- копии билета на самолет с отправлением из Кишинева;
- указать личные данные и сведения о военном учете;
- сообщить о необходимости обеспечения перевозки лиц с инвалидностью;
- документы дающие право на скидку;
Предусмотрены скидки в 50%:
- для военных и членов их семей (супруга/муж, дети);
лиц с инвалидностью;
- ветеранов войны;
участников боевых действий.
Как заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, средства от перевозок будут направлены на поддержку Вооруженных сил Украины.