Новини Одеси та Одеської області

У Одеси з’явилися два нових міста-побратима

У Одеси з’явилися два нових міста-побратима

4 грудня на засіданні міської ради Одеса підписала договори про партнерство з двома новими містами – Гайдельбергом (Німеччина) та Форталезою (Бразилія). Раніше такі відносини називалися побратимськими. Тепер же – партнерські. Подробиці – в публікації “Одеського Життя”.

Гайдельберг, який розташований біля річки Неккар, активно допомагає Одесі з початку повномасштабного вторгнення. У жовтні 2022 року місто передало Одесі сучасну пожежну автовежу, а в 2023 році прийняло одеських дітей у молодіжному таборі. Гайдельберг – це університетське місто, яке має історичне значення – тут знайшли рештки найдавнішої людини в Європі. Місто відоме своїми замками, садами та середньовічною архітектурою.

Форталеза

Бразильська Форталеза, як і Одеса, є популярним туристичним напрямком.

Форталеза – велике місто на океанському узбережжі, столиця штату Сеара. У місті проживає понад 2,4 мільйона жителів, що робить його четвертим за населенням у Бразилії. За економічними показниками Форталеза посідає друге місце в північно-східному регіоні країни. Як і Одеса до війни, це місто є популярним туристичним напрямком. Обидва міста мають схожі риси як важливі культурні та історичні центри своїх країн.

Раніше ми розповідали, що з вказівника міст-побратимів біля мерії Одеси приберуть таблички з назвами російських (страна-агресор) та білоруських (ця держава підтримує російську агресію) міст.

В той же час з моменту російського вторгнення в Одеси з’явилися нові міста-партнери.

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