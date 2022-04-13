С указателя городов-побратимов возле мэрии Одессы уберут таблички с названиями российских городов

В ближайшее время с памятного знака городов-побратимов и городов-партнеров Одессы на Думской площади исчезнут указатели городов российской федерации, а именно – Волгоград, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Таганрог.
Такое решение принял сегодня, 13 апреля 2022 года, исколком Одесского городского совета, сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов.
Труханов назвал данное решение правильным и своевременным.
«Не сомневаюсь в том, что освободившиеся места займут наши дружественные города, при поддержке которых мы обязательно выиграем эту войну»,
– сообщил у себя в Facebook одесский городской голова.
Фото с Facebook-страницы Геннадия Труханова