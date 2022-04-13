С указателя городов-побратимов возле мэрии Одессы уберут таблички с названиями российских городов

Сегодня, 10 апреля 2022 года, Одесса отмечает 78-ю годовщину освобождения города от нацистских оккупантов. Но в этом году этот праздник оказался с привкусом горечи: ведь впервые за все эти годы нашему городу вновь угрожают нацисты – и на этот раз это те, кого мы долгое время наивно считали «братским» народом…

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