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С памятного знака городов-побратимов Одессы уберут указатели городов Беларуси

С памятного знака городов-побратимов Одессы уберут указатели городов Беларуси

В планах одесских городских властей демонтировать с Памятного знака городов-побратимов и городов-партнеров указатели городов из республики Беларусь.

Проект решения об этом должен быть рассмотрен 25 августа во время заседания Исполнительного комитета Одесского городского совета.

Речь идет о городах Бреста и Минска.

Причина такого решения — поддержка белорусской стороной вооруженной агрессии российской федерации против Украины, что привело к многочисленным жертвам среди населения Украины и разрушению ее городов.

Также этот вопрос рассмотрен в письме Министерства развития громад и территорий Украины. В нем сказано, что органам местного самоуправления следует прекратить какие-либо связи с административно-территориальными единицами республики Беларусь.

Кроме того, в проекте решения сказано, что в представительство Министерства иностранных дел Украины в Одессе будут направлены сообщения муниципалитетам городов Брест и Минск о намерении одесских городских властей прекратить действие партнерских соглашений.

Ранее сообщалось, что с указателя городов-побратимов и партнеров убрали указатели с названиями населенных пунктов страны-агрессора: Демонтировано — на Думской площади сняли пять табличек российских городов побратимов

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Редакция ПРОФИЛЬ

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