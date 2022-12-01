У Одессы появились два американских города-побратима

1 декабря в Одесской мэрии прошло подписание двух договоров о партнерских отношениях между нашим городом и городами Майами, и Майами Бич (оба — Соединенные Штаты Америки).

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Договора подписал мэр Одессы Геннадий Труханов и добавил, что в Америку отправится официальная делегация, чтобы договора подписали и представители городов из США.

Одесса, вместе с Майами и Майами-Бич начинают сотрудничать в экономической, торговой, научно-образовательной, социально-культурной, туристической и спортивной сфере

«Мы рады основать с Вами всестороннее партнерство! Верю, что наше сотрудничество пойдет на пользу нам и будущим поколениям одесситов и жителей Майами Бич и Майами!», — сказал мэр Одессы.

Напомним, что недавно Одесса подписала договор о партнерских отношениях также с итальянской Венецией.