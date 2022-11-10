Теперь официально: у Одессы появился новый город-побратим

В итальянской Венеции недавно подписали договор о партнерстве между этим городом и Одессой.

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов во время заседания исполкома горсовет 10 ноября.

Подписание договора состоялось в ходе официального визита в Италию и встречи с мэром Венеции господином Луиджи Бруньяро.

Геннадий Труханов подчеркнул, что в тяжелое для нашей страны время разные города мира подставляют плечо поддержки украинцам.

«Это была инициатива Венеции. Очень приятно, что такой известный на весь мир город проявил инициативу, за что я благодарен мэру Луиджи Бруньяро и всем венецианцам», — отметил Геннадий Труханов.

Также во время встреч с мэром Венеции г-ном Луиджи Бруньяро и мэром Рима г-ном Роберто Гвалтьери Одесса получила поддержку в вопросе принятия исторического центра города в основной Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что над ночной Венецией загорелось огромными буквами название Одессы.