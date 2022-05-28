Одесса на военном положении, день 94-й: Привоз уже балует черешней и пугает ценой на дефицит

Девяносто четвертый день войны… По-прежнему в поисках позитивной «жизненной» картинки отправляемся на субботний Привоз. Чем он сейчас примечателен?

Календарное лето еще не наступило, а на знаменитом рынке – все больше клубники, появилась черешня и даже абрикосы. Что почем? И какими «фишечками» балует Привоз?

Фишка и «особая» реклама клубники на Привозе

Фишка главная – здесь по-прежнему бурлит жизнь, куда ни глянь – все выглядит жизнеутверждающе, даже высокие цены. Не случайно именно здесь я услышала от одной одесситки:

– Когда я на Привозе, забываю за войну.

Второе: продавцы по-прежнему стараются сотворить какой-нибудь небывалый рекламный ход, а сделать это все труднее, потому как, все «штучки» уже, кажется, использованы.

Ну да, «точный вес», ну да «мед» (это касается всех сладких продуктов что зимой, что летом), ну да, особый ласкательный подход к той же тюлечке-селедочке. Ну что еще можно придумать?

Можно! На Привозе все можно. И придумать так, чтобы мимо никто не прошел, и чтобы настроение поднять, и чтобы сам собой возник у покупателя вопрос: «А что, собственно, вы имеете в виду?!».

Кстати, именно такой вопрос, как я сегодня убедилась, задавали на Привозе практически все, кто встретил рядом с клубникой (ее сейчас на Привозе – море) надпись «Просьба – в рот не берите».

– В смысле – не пробовать? – интересуется другой покупатель, пытаясь внести ясность.

– Пробуйте на здоровье, – отвечает продавец, который уже точно знает, что все, кто пытается «уточнить», покупать клубничку будут именно у него.

Летний набор и его цены

Итак, что сегодня почем на нашем Привозе (приводим цены на дары лета за один килограмм):

огурцы – 50-70 грн;

помидоры – 60-120 грн;

кабачки – 45-65 грн;

молодой картофель – 30-60 грн;

молодой чеснок – 120-150 грн;

молодая свекла – 55-60 грн;

молодая капуста – 55-65 грн

молодой горошек – 50-60 грн.

Теперь – летняя фрукточка:

клубника – 70-100 грн;

черешня – 60-100 грн; «розовая» – 140 грн;

абрикосы – 130-150 грн.

Почем соленый дефицит?

Известное «на Привозе можно купить все» и на сегодняшний день полностью соответствует действительности.

Задавшись целью отыскать на знаменитом рынке то, что сейчас является дефицитом, а именно – соль, пришлось немало потрудиться. Во всех рядах что на Привозе, что на улице Привозной впритык к рынку, я натыкалась только на вывешенные объявление о том, что соли нет.

Соли и в самом деле в «свободной» продаже, то есть «в рядах», нет. И все же она есть. И на нее можно наткнуться сразу в нескольких местах. Она продается распакованной по одному килограмму в кульках по 50 гривен. Продавцы утверждают, что это «та самая классическая каменная соль». Никаких очередей. То ли люди солью уже запаслись, то ли непривычная упаковка вызывает сомнение…

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Фото Марии Котовой