Действия российских военных в Черном море ведут к гибели дельфинов и рыб

Все больше ученых заявляют о том, что военная активность рашистов в Черном море приводит к массовой гибели черноморских дельфинов и некоторых видов рыб.

Об этом сообщает 24 канал.

Это может иметь долговременные негативные последствия для экосистем на Юге Украины.

Так, ведущий исследователь морской флоры и фауны Угура Озсандикчи (Синопский университет, Турция) сообщил, что с конца февраля на турецкое побережье выбросило более 100 дельфинов. Экологи и биологи сходятся во мнении, что основной причиной этого стало шумовое загрязнение от военных кораблей на севере.

Низкочастотные гидролокаторы военных кораблей и подводных лодок напрямую мешают эхолокации дельфинов. Без природной ориентации дельфины не могут идентифицировать добычу. Поэтому они вынуждены голодать. К тому же их охватывает паника, они становятся дезориентированными в пространстве и, следовательно, выпрыгивают на берег.

Ученые добавляют, что глобальное расследование причин и масштабов недавней гибели дельфинов может занять месяцы или годы. В настоящее время большая часть береговой линии недоступна для исследователей из-за войны. По данным турецкого фонда морских исследований, эти смерти и другое загрязнение, связанное с войной, могут создать кризис в биоразнообразии региона.

Шумовое загрязнение также влияет на популяцию рыб. Те вместо того, чтобы продлевать жизнь в Черном море, вынуждены мигрировать в поисках пищи.

Это нарушает местную экосистему, как и внезапная гибель дельфинов, находящихся на вершине пищевой цепи Черного моря,

– рассказывают ученые.

Их смерть может угрожать целым субпопуляциям и может пройти много лет, прежде чем их популяция обновится.

Ранее в материале «В Черном море из-за российских военных гибнут дельфины» мы рассказывали, что к таким же выводам (активность российских военных кораблей приводит к гибли дельфинов) пришли и одесские экологи.

Коллаж 24 канала