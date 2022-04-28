В Черном море из-за российских военных гибнут дельфины

Гидролокаторы, которые использует агрессоры, лишают морских животных слуха, после чего те перестают воспринимать ультразвук и не могут ориентироваться в море.

О гибели дельфинов из-за военных действий оккупантов сообщил эколог Иван Русев.

Лишившись слуха, дельфины перестают воспринимать эхо-сигналы. В результате этого теряют акустический контроль над средой. В панике многие дельфины выбрасываться на берег и гибнут.

Иван Русев отметил, что раньше гибель дельфинов в основном связывали с браконьерством. На телах животных находили следы сеток, или у них были отрезаны хвосты. Теперь эти признаки смерти, связанные с браконьерами, отсутствуют.

Фото погибшего дельфина-азовки с fаcebook-страницы Ивана Плачкова