Как донаты одесситов “работают” на фронте (видео)

Доказательством поделилась на своей странице в Facebook Катерина Ножевникова. На видео пилоты из 79 отдельной десантно-штурмовой бригады реализуют наши донаты.

“Кстати, это уже восьмой танк на «нашем» (а значит и вашем!) счете. А сколько еще было бмп, автомобилей, «буханок», наблюдательных пунктов… Личный состав даже не считаем ”, — с гордостью делится директор благотворительного фонда.

По словам Катерины, месяц назад военным передали 450 дронов. Они разделились по подразделениям шести бригад. Но сейчас ситуация на некоторых направлениях усложняется и нужно ребят усилить. Поэтому вчера был объявлен очередной сбор на 500 FPV дронов. Осталось собрать 6 миллионов гривен.

Все желающие могут приобщиться к помощи военным по реквизитам.

https://send.monobank.ua/jar/8uHE9STpeD

4246001003297797 — ПриватБанк

PayPal в $ serzheniuk.vladyslav@gmail.com

Перевод из других банков на ПриватБанк по реквизитам:

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ»

код 41569293,

IBAN UA943052990000026007044917519,

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299

Уже больше месяца неравнодушные одесситы выходят на митинги с требованиями в городской и областной советы направлять все свободные средства на ВСУ и отменить многомиллионные тендеры, которые не являются критически важными во время войны.

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