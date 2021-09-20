Новости Одессы и Одесской области

У кого сегодня именины по православному календарю?

У кого сегодня именины по православному календарю?

Сегодня, 20 сентября, день ангела отмечают Евтихий, Иван, Лука и Макар.

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Евтихий — имя греческого происхождения и переводится как «счастливый», «великодушный», «весёлый». В русском языке имеет формы: Олтуфий, Алтуфий, Олтуф, Алтух, Евтух. В арабской ономастите может соответствовать именам Сауд, Саид, Саад, Масуд.

Имя Иван произошло от древнееврейского имени Иоанн и переводится как «Яхве (Бог) пожалел», «Яхве (Бог) смилостивился», «Яхве (Бог) помиловал», «Яхве да будет милостлив», «Благодать Божия».

Лука — это имя предположительно произошло от греческого слова «lux», которое переводится как «свет». По другой версии, это имя означает «человек из Лукании», исторической области на юге Италии, которую колонизировали греки.

Имя Макар появилось в Древней Греции и переводится как «блаженный, счастливый». В античной мифологии «Макариос» — один из эпитетов Зевса.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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