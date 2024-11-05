Новости Одессы и Одесской области

У кого из одесситов до вечера не будет света, — адреса

У кого из одесситов до вечера не будет света, — адреса

Во вторник, 5 ноября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы на электросетях, в связи с чем некоторые одесситы остались без света.

Южный РЭС

Работы до 18.00:

  • Абрикосовая, 4-105а,
  • Дачная, 4/2,
  • Дубовая Роща, 2-49/2,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства, 84-195,
  • Симоненко, 1-11а,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • дор. Фонтанская, 106/37,106/40,
  • переулок 1-й Равенства, 86, 90, 197,
  • переулок Абрикосовый, 1-43,
  • переулок Равенства, 92,
  • переулок Свободы, 98,
  • переулок Янтарный, 6-8/корп.3,
  • просп. Свободы, 94-109.

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Северный РЭС

Работы до 19.00:

  • 9-я линия на ж/м, 11-18а,
  • 10-я линия на ж/м, 4-24,
  • 11-я линия на ж/м, 7-16,
  • 12-я линия на ж/м, 14-18,
  • 1-я Пересыпская, 2-24,
  • 2-я Пересыпская, 3-30,
  • 4-я Пересыпская, 1-28,
  • 5-я Пересыпская, 2-35,
  • 9-я Пересыпская, 3-14а,
  • 10-я Пересыпская, 11-17,
  • Андреевского, 10/12-16,
  • Балтская дор, 8-18б,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 98-187б,
  • Гладкова, 78-293,
  • Долинская,3-13,
  • Жевахова, 5,
  • Железнодорожная, 5-100,
  • Капитана Кузнецова, 71а-102,
  • Керченская, 101-131,
  • Л. Украинки, 86а,
  • Лиманная, 12-105,
  • Л. Симиренко, 2-33а,
  • М. Боровского, 36А/33К,
  • М. Гефта, 44,
  • А. Головатого, 1-65,
  • А. Чепиги, 4-52,
  • 28 бригады (Паустовского), 3-27а,
  • Республиканская, 194-289,
  • Тепличная, 1-22а,
  • Хаджибейская дор, 313,
  • Церковная, 3-29,
  • Ч. Казачества, 1-37,
  • 11-й Черноморский, 1-28,
  • пер. 12-й Черноморский, 1-30,
  • пер. 1-й Локомотивный, 1-20,
  • пер. 1-й Пересыпский, 1/1,
  • пер. 1-й Соляной, 1-47,
  • пер. 2-й Керченский, 11-15,
  • пер. 2-й Локомотивный, 3-22,
  • пер. 2-й Соляной, 3-19,
  • пер. 3-й Железнодорожный, 2/1, 6,
  • пер. 3-й Локомотивный, 1-8,
  • пер. 3-й Соляной, 1-3,
  • пер. 4-й Соляной, 4-13,
  • переулок 5-й Соляной, 5-17,
  • переулок 6-й Соляной, 3-10,
  • переулок 7-й Соляной, 4-24,
  • переулок 9-й Черноморский, 2-4/2,
  • переулок Лиманный, 3-19,
  • просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 114/1-159.

Центральный РЭС

Работы до 17.00:

  • Бажана, 1-20,
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63а,
  • Малишевского (Гастело), 9-55,
  • Гранатная, 1-25,
  • Качалова, 1-39, Цветочная, 1-21,
  • Апрельская, 1-33/1,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Композитора Лятошинского (Перепечка), 1-65,
  • Кордонная, 3а-74в,
  • пер. Кордонный, 1-35,
  • Косяченко Алексея, 1-54/2,
  • Лобачевского, 1-10,
  • Ивана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
  • Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-152,
  • М. Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
  • И. Прибика (Минская), 3-49,
  • Платанова, 1-126,
  • Радостная, 56-116,
  • С. Рихтера, 8-109,
  • Симфоническая, 5-Б,
  • Сельская, 7-44,
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63,
  • Текстильщиков, 1-14а,
  • Т. Тесс, 1-60а,
  • Тинистая, 9/корп.12,
  • Туристская, 1-19,
  • пер. Туристский, 2-12б,
  • Ф. Листа (Елина),
  • Яблочкиной, 1-12,
  • дор. Овидиопольская, 3/1,
  • пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
  • пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
  • пер. Сиреневый, 2/корп.1,
  • проезд Сиреневый, 1-6,
  • пер. Гранатный, 2-8/корп.1,
  • переулок Депутатский, 1-10,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5-9,
  • переулок Короткий, 2-4,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37а,
  • переулок Малиновский, 7,
  • переулок Метрополитеновский, 1-9а,
  • переулок Мостовой, 1-4,
  • переулок Парашютный, 1-1б,
  • переулок Скрипичный, 1-10б,
  • переулок К. Пигрова (переулок Спартаковский), 25,
  • переулок Яблочкиной, 9-12.

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