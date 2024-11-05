У кого из одесситов до вечера не будет света, — адреса

Во вторник, 5 ноября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы на электросетях, в связи с чем некоторые одесситы остались без света.
Южный РЭС
Работы до 18.00:
- Абрикосовая, 4-105а,
- Дачная, 4/2,
- Дубовая Роща, 2-49/2,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40в,
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 84-195,
- Симоненко, 1-11а,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- дор. Фонтанская, 106/37,106/40,
- переулок 1-й Равенства, 86, 90, 197,
- переулок Абрикосовый, 1-43,
- переулок Равенства, 92,
- переулок Свободы, 98,
- переулок Янтарный, 6-8/корп.3,
- просп. Свободы, 94-109.
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Северный РЭС
Работы до 19.00:
- 9-я линия на ж/м, 11-18а,
- 10-я линия на ж/м, 4-24,
- 11-я линия на ж/м, 7-16,
- 12-я линия на ж/м, 14-18,
- 1-я Пересыпская, 2-24,
- 2-я Пересыпская, 3-30,
- 4-я Пересыпская, 1-28,
- 5-я Пересыпская, 2-35,
- 9-я Пересыпская, 3-14а,
- 10-я Пересыпская, 11-17,
- Андреевского, 10/12-16,
- Балтская дор, 8-18б,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 98-187б,
- Гладкова, 78-293,
- Долинская,3-13,
- Жевахова, 5,
- Железнодорожная, 5-100,
- Капитана Кузнецова, 71а-102,
- Керченская, 101-131,
- Л. Украинки, 86а,
- Лиманная, 12-105,
- Л. Симиренко, 2-33а,
- М. Боровского, 36А/33К,
- М. Гефта, 44,
- А. Головатого, 1-65,
- А. Чепиги, 4-52,
- 28 бригады (Паустовского), 3-27а,
- Республиканская, 194-289,
- Тепличная, 1-22а,
- Хаджибейская дор, 313,
- Церковная, 3-29,
- Ч. Казачества, 1-37,
- 11-й Черноморский, 1-28,
- пер. 12-й Черноморский, 1-30,
- пер. 1-й Локомотивный, 1-20,
- пер. 1-й Пересыпский, 1/1,
- пер. 1-й Соляной, 1-47,
- пер. 2-й Керченский, 11-15,
- пер. 2-й Локомотивный, 3-22,
- пер. 2-й Соляной, 3-19,
- пер. 3-й Железнодорожный, 2/1, 6,
- пер. 3-й Локомотивный, 1-8,
- пер. 3-й Соляной, 1-3,
- пер. 4-й Соляной, 4-13,
- переулок 5-й Соляной, 5-17,
- переулок 6-й Соляной, 3-10,
- переулок 7-й Соляной, 4-24,
- переулок 9-й Черноморский, 2-4/2,
- переулок Лиманный, 3-19,
- просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 114/1-159.
Центральный РЭС
Работы до 17.00:
- Бажана, 1-20,
- Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63а,
- Малишевского (Гастело), 9-55,
- Гранатная, 1-25,
- Качалова, 1-39, Цветочная, 1-21,
- Апрельская, 1-33/1,
- Клименко, 25, 33в,
- Композитора Лятошинского (Перепечка), 1-65,
- Кордонная, 3а-74в,
- пер. Кордонный, 1-35,
- Косяченко Алексея, 1-54/2,
- Лобачевского, 1-10,
- Ивана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
- Алексея Вадатурского (Малиновского), 79-152,
- М. Лысенко (Корнюшина), 1а-27а,
- И. Прибика (Минская), 3-49,
- Платанова, 1-126,
- Радостная, 56-116,
- С. Рихтера, 8-109,
- Симфоническая, 5-Б,
- Сельская, 7-44,
- Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63,
- Текстильщиков, 1-14а,
- Т. Тесс, 1-60а,
- Тинистая, 9/корп.12,
- Туристская, 1-19,
- пер. Туристский, 2-12б,
- Ф. Листа (Елина),
- Яблочкиной, 1-12,
- дор. Овидиопольская, 3/1,
- пер. 1-й Сиреневый, 1-6,
- пер. 2-й Сиреневый, 1-19,
- пер. Сиреневый, 2/корп.1,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- пер. Гранатный, 2-8/корп.1,
- переулок Депутатский, 1-10,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5-9,
- переулок Короткий, 2-4,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7-37а,
- переулок Малиновский, 7,
- переулок Метрополитеновский, 1-9а,
- переулок Мостовой, 1-4,
- переулок Парашютный, 1-1б,
- переулок Скрипичный, 1-10б,
- переулок К. Пигрова (переулок Спартаковский), 25,
- переулок Яблочкиной, 9-12.
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