У кого з одеситів до вечора не буде світла, – адреси

У вівторок, 5 листопада 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи на електромережах, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла.
Південний РЕМ
Роботи до 18.00:
- Абрикосова, 4-105а,
- Дачна, 4/2,
- Дубовий Гай, 2-49/2,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
- Рибальська, 20,
- Рівності, 84-195,
- Симоненка, 1-11а,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34,
- дор. Фонтанська, 106/37,106/40,
- пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
- пров. Абрикосовий, 1-43,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Свободи, 98,
- пров. Янтарний, 6-8/корп.3,
- просп. Свободи, 94-109.
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Північний РЕМ
Роботи до 19.00:
- 9-а лінія на ж/м, 11-18а,
- 10-а лінія на ж/м, 4-24,
- 11-а лінія на ж/м, 7-16,
- 12-а лінія на ж/м, 14-18,
- 1-а Пересипська, 2-24,
- 2-а Пересипська, 3-30,
- 4-а Пересипська, 1-28,
- 5-а Пересипська, 2-35,
- 9-а Пересипська, 3-14а,
- 10-а Пересипська, 11-17,
- Андріївського, 10/12-16,
- Балтська дор., 8-18б,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 98-187б,
- Гладкова, 78-293,
- Долинська, 3-13,
- Жевахова, 5,
- Залізнична, 5-100,
- Капітана Кузнєцова, 71а-102,
- Керченська, 101-131,
- Л. Українки, 86а,
- Лиманна, 12-105,
- Л. Симиренка, 2-33а,
- М. Боровського, 36А/33К,
- М. Гефта, 44,
- О. Головатого, 1-65,
- О. Чепіги, 4-52,
- 28 бригади (Паустовського), 3-27а,
- Республіканська, 194-289,
- Теплична, 1-22а,
- Хаджибейська дор, 313,
- Церковна, 3-29,
- Ч. Козацтва, 1-37,
- 11-й Чорноморський, 1-28,
- пров. 12-й Чорноморський, 1-30,
- пров. 1-й Локомотивний, 1-20,
- пров. 1-й Пересипський, 1/1,
- пров. 1-й Соляний, 1-47,
- пров. 2-й Керченський, 11-15,
- пров. 2-й Локомотивний, 3-22,
- пров. 2-й Соляний, 3-19,
- пров. 3-й Залізничний, 2/1, 6,
- пров. 3-й Локомотивний, 1-8,
- пров. 3-й Соляний, 1-3,
- пров. 4-й Соляний, 4-13,
- пров. 5-й Соляний, 5-17,
- пров. 6-й Соляний, 3-10,
- пров. 7-й Соляний, 4-24,
- пров. 9-й Чорноморський, 2-4/2,
- пров. Лиманний, 3-19,
- просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 114/1-159.
Центральний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Бажана, 1-20,
- Ближні Млини (Кондренка), 1-99,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а,
- Малішевського (Гастело), 9-55,
- Гранатна, 1-25,
- Качалова, 1-39, Квіткова, 1-21,
- Квітнева, 1-33/1,
- Клименка, 25, 33в,
- Композитора Лятошинського (Перепечка), 1-65,
- Кордонна, 3а-74в,
- пров. Кордонний, 1-35,
- Косяченка Олексія, 1-54/2,
- Лобачевського, 1-10,
- Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
- Олексія Вадатурського (Малиновського), 79-152,
- М. Лисенка (Корнюшина), 1а-27а,
- Й. Прибіка (Мінська), 3-49,
- Платанова, 1-126,
- Радісна, 56-116,
- С. Ріхтера, 8-109,
- Симфонічна, 5-Б,
- Сільська, 7-44,
- Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63,
- Текстильників, 1-14а,
- Т. Тесс, 1-60а,
- Тіниста, 9/корп.12,
- Туристська, 1-19,
- пров. Туристський, 2-12б,
- Ф. Ліста (Єліна), Яблочкіної, 1-12,
- дор. Овідіопольська, 3/1,
- пров. 1-й Бузковий, 1-6,
- пров. 2-й Бузковий, 1-19,
- пров. Бузковий, 2/корп.1,
- проїзд Бузковий, 1-6
- пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
- пров. Депутатський, 1-10,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5-9,
- пров. Короткий, 2-4,
- Ольги Благовидової (Кострова), 7-37а,
- пров. Малиновський, 7,
- пров. Метрополітенівський, 1-9а,
- пров. Мостовий, 1-4,
- пров. Парашутний, 1-1б,
- пров. Скрипковий, 1-10б,
- пров. К. Пігрова (пров. Спартаківський), 25,
- пров. Яблочкіної, 9-12.
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