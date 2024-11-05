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У кого з одеситів до вечора не буде світла, – адреси

У кого з одеситів до вечора не буде світла, – адреси

У вівторок, 5 листопада 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи на електромережах, у зв’язку з чим деякі одесити залишилися без світла.

Південний РЕМ

Роботи до 18.00:

  • Абрикосова, 4-105а,
  • Дачна, 4/2,
  • Дубовий Гай, 2-49/2,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
  • Рибальська, 20,
  • Рівності, 84-195,
  • Симоненка, 1-11а,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34,
  • дор. Фонтанська, 106/37,106/40,
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90, 197,
  • пров. Абрикосовий, 1-43,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Свободи, 98,
  • пров. Янтарний, 6-8/корп.3,
  • просп. Свободи, 94-109.

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Північний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • 9-а лінія на ж/м, 11-18а,
  • 10-а лінія на ж/м, 4-24,
  • 11-а лінія на ж/м, 7-16,
  • 12-а лінія на ж/м, 14-18,
  • 1-а Пересипська, 2-24,
  • 2-а Пересипська, 3-30,
  • 4-а Пересипська, 1-28,
  • 5-а Пересипська, 2-35,
  • 9-а Пересипська, 3-14а,
  • 10-а Пересипська, 11-17,
  • Андріївського, 10/12-16,
  • Балтська дор., 8-18б,
  • Вікандера і Ларсена  (Восьмого березня), 98-187б,
  • Гладкова, 78-293,
  • Долинська, 3-13,
  • Жевахова, 5,
  • Залізнична, 5-100,
  • Капітана Кузнєцова, 71а-102,
  • Керченська, 101-131,
  • Л. Українки, 86а,
  • Лиманна, 12-105,
  • Л. Симиренка, 2-33а,
  • М. Боровського, 36А/33К,
  • М. Гефта, 44,
  • О. Головатого, 1-65,
  • О. Чепіги, 4-52,
  • 28 бригади (Паустовського), 3-27а,
  • Республіканська, 194-289,
  • Теплична, 1-22а,
  • Хаджибейська дор, 313,
  • Церковна, 3-29,
  • Ч. Козацтва, 1-37,
  • 11-й Чорноморський, 1-28,
  • пров. 12-й Чорноморський, 1-30,
  • пров. 1-й Локомотивний, 1-20,
  • пров. 1-й Пересипський, 1/1,
  • пров. 1-й Соляний, 1-47,
  • пров. 2-й Керченський, 11-15,
  • пров. 2-й Локомотивний, 3-22,
  • пров. 2-й Соляний, 3-19,
  • пров. 3-й Залізничний, 2/1, 6,
  • пров. 3-й Локомотивний, 1-8,
  • пров. 3-й Соляний, 1-3,
  • пров. 4-й Соляний, 4-13,
  • пров. 5-й Соляний, 5-17,
  • пров. 6-й Соляний, 3-10,
  • пров. 7-й Соляний, 4-24,
  • пров. 9-й Чорноморський, 2-4/2,
  • пров. Лиманний, 3-19,
  • просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 114/1-159.

Центральний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Бажана, 1-20,
  • Ближні Млини (Кондренка), 1-99,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63а,
  • Малішевського (Гастело), 9-55,
  • Гранатна, 1-25,
  • Качалова, 1-39, Квіткова, 1-21,
  • Квітнева, 1-33/1,
  • Клименка, 25, 33в,
  • Композитора Лятошинського (Перепечка), 1-65,
  • Кордонна,  3а-74в,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • Косяченка Олексія, 1-54/2,
  • Лобачевського, 1-10,
  • Івана Фунтового (Бабаджаняна), 30-54,
  • Олексія Вадатурського (Малиновського), 79-152,
  • М. Лисенка (Корнюшина), 1а-27а,
  • Й. Прибіка (Мінська), 3-49,
  • Платанова, 1-126,
  • Радісна, 56-116,
  • С. Ріхтера, 8-109,
  • Симфонічна, 5-Б,
  • Сільська, 7-44,
  • Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63,
  • Текстильників, 1-14а,
  • Т. Тесс, 1-60а,
  • Тіниста, 9/корп.12,
  • Туристська, 1-19,
  • пров. Туристський, 2-12б,
  • Ф. Ліста (Єліна), Яблочкіної, 1-12,
  • дор. Овідіопольська, 3/1,
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6,
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19,
  • пров. Бузковий, 2/корп.1,
  • проїзд Бузковий, 1-6
  • пров. Гранатний, 2-8/корп.1,
  • пров. Депутатський, 1-10,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • пров. Короткий, 2-4,
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7-37а,
  • пров. Малиновський, 7,
  • пров. Метрополітенівський, 1-9а,
  • пров. Мостовий, 1-4,
  • пров. Парашутний, 1-1б,
  • пров. Скрипковий, 1-10б,
  • пров. К. Пігрова (пров. Спартаківський), 25,
  • пров. Яблочкіної, 9-12.

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