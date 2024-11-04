Новости Одессы и Одесской области

Масштабное отключение газа в Одессе 5 ноября: перечень адресов

Масштабное отключение газа в Одессе 5 ноября: перечень адресов

Завтра, 5 ноября 2024 года с 9:00 до 18:00 в Одессе будет временно отключено газоснабжение на ряде адресов из-за ремонтных работ. Об этом сообщает «Одессагаз».

Работы запланированы на газопроводе среднего давления по улице Французский бульвар, 63/65. В течение этого времени газоснабжение будет приостановлено для жителей и объектов на определенных участках.

Список адресов, где во вторник не будет газа

  • ул. Академическая, 30 к7 — Международная академическая школа
  • ул. Французский бульвар, 54/23 — ЖК «Sigurd Hall», крышная котельная
  • ул. Французский бульвар, 59 — санаторий «Белая Акация»
  • ул. Французский бульвар, 60/1 — ЖК «Aston Hall», крышная котельная
  • Французский бульвар, 67 — ЖК «Biarritz», крышная котельная
  • ул. Французский бульвар, 85 к1 — ресторан «Park Residence»
  • ул. Французский бульвар, 85 к1 — СК «Lawn Tennis Club»
  • ул. Французский бульвар, 85 — санаторий им. Чкалова
  • Французский бульвар, 85, 54, 54/23, 54/23б — частные дома
  • Французский бульвар, 85/1 — пансионат «Зеленый берег»
  • Французский бульвар, 85/5 — ЖК «Green Wood», крышная котельная
  • Французский бульвар, 85/7 — садовый центр «Ваш Сад», ул. Французский бульвар, 85/7
  • ул. Французский бульвар, 85/87 — ресторан «Три барашка»
  • переулок Кренкеля, 1а/3 — частный дом
  • пер. Санаторный, 2 — Дом представительства Облгосадминистрации

Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефонам:

  • (04863) 2-13-41,
  • +38(050) 495-33-68.

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