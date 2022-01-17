У Геннадия Труханова сегодня день рождения: какими подарками порадовали мэра Одессы

Одесскому городскому голове Геннадию Труханову сегодня, 17 января 2022 года, исполнилось 57 лет. Поэтому традиционное по понедельникам аппаратное совещание в горсовете началось с поздравлений и подарков.
Песня, кепка и шарф от коллег и подчиненных
Прежде чем приступить к рассмотрению актуальных вопросов, члены исполкома стали свидетелями выступления одесского исполнителя Валентина Кубы сотоварищи, которые исполнили для Геннадия Труханова переиначенную песню «Одессит Мишка…» — в новом варианте она называлась «Одессит Гена». Закончив петь, музыканты вручили мэру Одессы подарки – кепку и шарф.
Книги от губернатора
Затем городского голову поздравил председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий. Губернатор преподнес мэру три книги, думается, названия которых подбирались со смыслом. Так что в скором времени Геннадий Труханов сможет улучшить свои soft skills за счет прочтения таких бестселлеров: «Психология влияния» Роберта Чалдини, «Правила успеха» Джека Кэнфилда и «Никогда не сдавайтесь» Уинстона Черчилля.
Краткая биография Геннадия Труханова
Геннадий Труханов родился 17 января 1965 года в городе Одессе. В 1986 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище. После этого до 1992 был офицером советской армии. После развала СССР ушел с военной службы и вернулся в Одессу.
Здесь руководил охранной фирмой, отвечал за безопасность компании «Лукойл» в Одессе.
Геннадий Труханов несколько раз избирался депутатом Одесского горсовета, где представлял фракцию Партии Регионов. В 2010 стал народным депутатом Украины. В 2014 победил на выборах мэра Одессы и с тех пор возглавляет город.
Одесского городского голову несколько раз обвиняли в коррупции, открывали против него расследования, часть из которых продолжается до сих пор. Наиболее известные – «дело Краяна» и дело по передаче земель громады под застройку структурам бизнесмена Владимира Галантерника.
Также оппоненты мэра утверждают, что у Геннадия Труханова, помимо украинского, есть еще российское и греческое гражданство.
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Фото из официального телеграм-канала Геннадия Труханова, видео — «Думская»
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