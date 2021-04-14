Мэр Одессы Геннадий Труханов опубликовал декларацию о доходах, полученных в 2020 году. Декларация размещена на сайте Национального агентства противодействия коррупции (НАПК).

В декларации Геннадий Труханов заявил часы, квартиры, акции и подарок на 600 тыс. гривен.

Среди доходов Геннадия Труханова:

зарплата мэра — 267 тысяч гривен;

некий подарок от дочери Екатерины стоимостью в 600 тысяч гривен;

дивиденды от швейцарской фирмы Contract Casa Sagl. LTD, которая арендовала его квартиру, — 283421 гривня.

В декларации также сказано, что в 2020 году Труханов получил право пользования новыми квартирами:

площадью 149 квадратных метров стоимостью 1488289 гривен (принадлежит дочери);

площадью 296 квадратных метров стоимостью 4144000 гривен (принадлежит пополам дочери Алисе Трухановой и ее маме Татьяне Колтуновой).

Также у мэра Одессы есть права на дом площадью 252,4 квадратных метра (29% принадлежит Геннадию Труханову, а 71% — его матери) и земельный участок — 681 квадрат. Владеет Труханов и квартиройплощадью 131,8 квадратных метра (ее он и сдавал швейцарцам).

Ездит мэр Одессы, согласно декларации, на автомобиле Range Rover 2012 года выпуска, находящемся в аренде в компании «Лесор Одесса».

Также в декларации Труханов заявил, что владеет акциями «Одесского нефтеперерабатывающего завода», а его мать — акциями компании «Коммунэнерготранс». Среди сбережений мэра: пять тысяч долларов наличными, порядка 390 тысяч гривен и 2562 доллара на банковских счетах.

Кроме того, Геннадий Леонидович задекларировал 5 пар дорогих брендовых часов. Те же, что и в прошлом году, ничего нового мэр не приобрел.

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