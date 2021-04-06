Одесский полицейский «погорел» на взятке от распространительницы порнографии

В Одесской области следователи Государственного бюро расследований (ГБР) при содействии правоохранителей задержали оперуполномоченного Нацполиции при получении им взятки.

Как сообщает пресс-служба ГБР, 26-летний оперуполномоченный областного Управления стратегических расследований получил от одесситки взятку в двух частях. Взамен он обещал женщине не привлекать ее к уголовной ответственности за изготовление и распространение продукции порнографического характера.

Недобросовестного сотрудника полиции задержали во время получения им второй части взятки. Сумму взятки в ведомстве не уточняют.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) и избрании ему меры пресечения.

Кроме того, следователи ГБР проверяют, причастны ли к преступлению другие сотрудники правоохранительных органов.

Взяточнику в погонах может грозить до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в ноябре 2020 года в Одесской области попался на крупной взятке заместитель начальника сектора превенции одного из отделений полиции. Полицейский требовал у гражданина, который незаконно транспортировал и хранил спиртосодержащее вещество, регулярную мзду за непривлечение к ответственности.

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Фото: Госбюро расследований