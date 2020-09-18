Адвокат и бывший опер с сообщниками отобрали у одесситов 19 квартир (фото)

Государственное бюро расследований разоблачило в Одессе мошенническую схему присвоения квартир. Ее организовал бывший оперуполномоченный управления по борьбе с экономической преступностью в Одесской области. Помогал ему действующий адвокат. А квартиры, “отжатые” у добросовестных владельцев, записывали на двоих граждан, которые были заодно с дельцами.

Таким образом мошенники присвоили 19 квартир в Одессе. Они подделывали документы, вмешивались в работу электронных реестров и вовлекали в свои дела других адвокатов, нотариусов и госрегистраторов.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Оперативники ГБР провели 31 обыск изъяли доказательства преступной деятельности. Это поддельные документы, незарегистрированное оружие, отравляющие вещества. А также деньги и ювелирные изделия, источники поступления которых предстоит выяснить.

Всем четверым фигурантам объявили о подозрении, им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также: СБУ накрыла масштабную “финансовую пирамиду”: обыски были и в Одессе

Фото: ГБР