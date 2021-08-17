В Одесской области полицейский требовал 400 «зеленых» за «отмазку» пьяного водителя

В Одесской области «погорел» на взятке заместитель начальника одного из отделений полиции.

Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР), за взятку полицейский обещал «помочь» гражданину избежать наказания за вождение в пьяном виде. За 400 долларов он планировал «договориться» с судьей затянуть сроки рассмотрения дела, чтобы это стало основанием для его закрытия.

Теперь наказание грозит самому взяточнику: следователи ГБР сообщил ему о подозрении в предложении за взятку оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины). Ему может грозить до 5 лет тюрьмы.

Идет досудебное расследование. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности.

Ранее одесский полицейский «погорел» на взятке от распространительницы порнографии.

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Фото пресс-службы ГБР