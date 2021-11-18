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ГБР и прокуратура не дали разворовать имущество ликвидированной Одесской тюрьмы

ГБР и прокуратура не дали разворовать имущество ликвидированной Одесской тюрьмы

Сотрудники ГБР предотвратили хищение государственного имущества госучреждения «Южная исправительная колония №51» стоимостью более 223 млн гривен.

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Подробности того, как было предотвращено преступление, содержаться в сообщении прессс-службы Государственного бюро расследований (ГБР).

Там сказано, что сейчас госучреждение находится в состоянии ликвидации, часть его имущества должна быть приватизирована.

В ходе досудебного расследования установлено, что руководители ликвидационной комиссии совместно с представителями «Южной исправительной колонии» организовали схему вывоза металлолома с территории госучреждения.

К схеме также причастны работники «Одесской исправительной колонии №14». Злоумышленники незаконно демонтировали металлические конструкции и оборудование для продажи.

Из-за сделки государство могло потерять имущество на сотни миллионов гривен. Однако по ходатайству следователей ГБР в октябре 2021 года суд наложил арест на комплекс помещений и сооружений «Южной исправительной колонии».

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все причастные к противоправной деятельности.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Одесская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере, оперативное сопровождение – ГБР.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как ГБР в Одесской области разоблачило судью и адвоката, которых обвинили в мошенничестве.

Также это ведомство разоблачило одесского полицейского, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девочки: в Одесі ДБР повідомило про підозру поліцейському, який зґвалтував неповнолітню дівчину.

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Фото пресс-службы Государственного бюро расследований

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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