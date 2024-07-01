В Одессе пятерых отдыхающих унесло в открытое море: подробности

Об этом сообщают Военно-Морские Силы ВС Украины.

В воскресенье, 30 июня, к военным морякам обратились представители спасательно-водолазной службы Одесского городского совета с просьбой о помощи в спасении гражданских лиц, которых волнами унесло в открытое море.

На поиски пропавших был направлен экипаж одного из катеров национального флота.

Пятеро потерпевших бедствие на воде гражданских лиц были успешно спасены и доставлены к берегу,

— говорится в сообщении Управления коммуникаций Командования ВМС ВСУ.

Недавно военные моряки спасли мужчину, унесенного в открытое море на надувном кругу.

Напомним, 20-летняя лейтенант полиции из Ровно вместе с коллегами приехала в Одессу на отдых 1 июня. В воскресенье, 2 июня, они пошли гулять в Аркадию, где девушка решила сфотографироваться на пирсе. Там ее накрыла штормовая волна и сбила с ног, а следующая – смыла в море.