У 6 районах Одеської області навчальні заклади закрили на карантин

У 6 районах Одещини та місті Ізмаїл частково припинили навчання через високий рівень захворюваності.

Про це повідомляє пресслужба Одеської облдержадміністрації.

Головам РДА Лиманського, Ананьєвського, Біляївського, Болградського, Саратського та Кілійського районів, міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад рекомендовано:

• взяти під особистий контроль питання життєзабезпечення та функціонування підпорядкованих їм об’єктів, зокрема, соціальних та освітніх установ

• вжити заходів щоденного моніторингу за зростанням кількості хворих учнів та вихованців освітніх установ

• провести позачергові засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з питанням можливого погіршення епідситуації у підпорядкованих їм освітніх закладах, за потреби прийняти відповідні рішення, призупинивши освітню діяльність та оголосивши карантин.

Зокрема через високі показники захворюваності на грип та ГРВІ, рішенням комісії Техногенно-екологічнох безпеки та надзвичайних ситуацій Лиманському районі призупинено освітню діяльність у 27 закладах загальної середньої освіти (5 721 учень) та 14 груп закладів дошкільної освіти (223 вихованці).

Нагадаємо, днями на двотижневий карантин закрили школи в Одесі. Згодом на карантин відправили і декілька груп у дитячих садочках.

Фото: Одеська облдержадміністрація

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