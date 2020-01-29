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Новости Одессы и Одесской области

Грипп в Одессе: садики пока работают, но десятки групп закрыли на карантин

Грипп в Одессе: садики пока работают, но десятки групп закрыли на карантин

Детские сады Одессы работают – их закрывают на карантин, только если количество детей, заболевших ОРВИ и  гриппом, превышает 20% процентов.

Об этом написала на своей странице в Facebook директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

“Сейчас в Одессе закрыты несколько десятков групп. На пороге закрытия два дошкольных учебных заведения. Мы прекрасно понимаем, что такое закрытый сад. Это парализует возможность работать родителей. Хотя, если ребенок болеет, все равно мать или отец не смогут работать. Поэтому еще раз требуем: не водите больного ребенка в садик! Не подвергайте его и других детей опасности”, – сказала Елена Буйневич.

Она подчеркнула, что если у ребенка в течение дня обнаружат признаки ОРВИ, то его направят в изолятор и безотлагательно вызовут родителей.

Поэтому родителей призвали не маскировать температуру жаропонижающими средствами и помнить о социальной ответственности.

Напомним, за последнюю неделю общий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос почти на 30% среди жителей Одессы. Большинство заболевших – дети. Эпидемиологический порог превышен на 7,6%.

С 28 января одесские школы закрыли на двухнедельный карантин.

Фото: ditvora.com.ua

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