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Новости Одессы и Одесской области

Одесские школы закрывают на двухнедельный карантин

Одесские школы закрывают на двухнедельный карантин

С завтрашнего дня, 28 января, школы Одессы закрываются на карантин в связи с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заммэра Одессы Павел Вугельман.

Такое решение приняли на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Карантин будет длиться две недели.

Павел Вугельман отметил, что это превентивная мера, и власти города будут продолжать следить за уровнем заболеваемости.

Напомним, за последнюю неделю общий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос почти на 30% среди жителей Одессы. Большинство заболевших – дети. Эпидемиологический порог превышен на 7,6%.

Фото: Слово и дело

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