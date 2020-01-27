Одесские школы закрывают на двухнедельный карантин

«Все койки заняты»: в Одессе превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ Во второй половине января одесситы массово начали обращаться в инфекционные больницы, жалуясь на симптомы, которые характеризуют грипп или ОРВИ. Уже к концу месяца специалисты по инфекционным заболеваниям рассказали, что в городе превышен эпидемиологический порог. Больше всего от заболеваний страдают дети, из-за числа заболевших школьников уже закрыты некоторые классы. А в больницах не хватает стационарных мест. ПОДРОБНЕЕ

Вспышка гриппа и угроза коронавируса: какие меры принимают в Одессе Одесские власти намерены усилить контроль в аэропорту и железнодорожном вокзале, ввести в больницах масочный режим и сократить посещения, а также ограничить занятия в школах. Такие меры будут приняты для борьбы с распространением коронавируса и гриппа. ПОДРОБНЕЕ

В Одессе сегодня будут решать вопрос о введении карантина в школах Одесские педагоги поддерживают введение карантина в школах из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако решение будет принято в течение сегодняшнего дня по итогам заседания комиссии ТЭБ. ПОДРОБНЕЕ

Зимний марафет: как убрать в доме, чтобы не заболеть? В холодное время года каждый из нас рискует стать заложником вирусных или инфекционных заболеваний. И как ни странно, дом, в котором мы живем, также может быть источником опасности. Но не стоит пугаться. Уберечься от бактерий, гриппа или ОРВИ можно не только правильным питанием и приемом витаминов, но и регулярной уборкой в собственном доме. А вот как сделать противоинфекционную уборку, чтобы обезопасить свое здоровье, читайте в этом материале. ПОДРОБНЕЕ