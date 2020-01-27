Одесские школы закрывают на двухнедельный карантин

С завтрашнего дня, 28 января, школы Одессы закрываются на карантин в связи с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил заммэра Одессы Павел Вугельман.
Такое решение приняли на заседании комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Карантин будет длиться две недели.
Павел Вугельман отметил, что это превентивная мера, и власти города будут продолжать следить за уровнем заболеваемости.
Напомним, за последнюю неделю общий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос почти на 30% среди жителей Одессы. Большинство заболевших – дети. Эпидемиологический порог превышен на 7,6%.
Фото: Слово и дело
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