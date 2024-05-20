В курортной зоне Одесской области готовят к открытию базы отдыха: названы условия

Об этом сообщают в Вилковской громаде.

Приморское — село, относится к Вилковской общине Измаильского района Одесской области Украины. Это самый южный курорт Бессарабии. Местные базы отдыха, пансионаты и частный сектор в большинстве случаев предлагают проживание недорого. Цены на отдых в Приморском по сравнению с Одессой и Затокой можно назвать приемлемыми.

18 мая состоялась встреча Вилковского городского головы Матвея Иванова с представителями баз отдыха. В ходе встречи был определен ряд условий, при которых возможно функционирование баз отдыха. Среди них:

уменьшение территории пляжной зоны до 600 метров;

запрет на проезд легкового автотранспорта в пляжную зону;

соблюдение всех мер безопасности для отдыхающих.

До 28 мая 2024 года базам отдыха, желающим работать, необходимо уведомить администрацию КП «Приморское».

Списки с перечнем баз отдыха, которые изъявили желание работать, будут переданы в Измаильскую РГА, которая в свою очередь будет содействовать в пересечении отдыхающих через блокпосты.

«Базы отдыха, которые не заявят о намерении работать, не будут иметь возможности получить пропуска для своих отдыхающих и будут ограничены в получении коммунальных услуг», — отметили в громаде.

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