Труп женщины на трассе Киев – Одесса: кого подозревают в убийстве

Об этом пишет «Думская», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

Напомним, 15 июня 2024 года в полиции сообщили, что на 425-м километре трассы Киев – Одесса, возле отстойника для фур нашли тело женщины. Было начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство).

Как стало известно, убитой оказалась 28-летняя жительница Полтавы. Подозреваемый признался в содеянном и дает показания.

Водителя задержали, когда он успел доехать до Львовской области. А труп женщины нашли на 425 километре трассы Одесса – Киев, в лесополосе в девяти метрах от дороги.

По словам подозреваемого – 40-летнего жителя Хмельницкого – он остановился на заправке в Нерубайском, где и познакомился с убитой. По его словам, женщина сама залезла в кабину его грузовика, не спрашивая разрешения.

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Однако это не помешало им в дальнейшем вместе выпивать. Мужчина утверждает, что женщина после этого начала раздеваться и приставать к нему, предлагая интим. Дальнобойщик несколько раз сильно толкнул ее в сторону спального места. Он не исключает, что мог задеть шею, после чего новая знакомая упала и начала хрипеть, а уже на следующий день он якобы обнаружил ее мертвой и не придумал ничего лучше, чем отъехать на 50 км и оставить тело в лесополосе.

Мужчине уже сообщили о подозрение в умышленном убийстве (ч.1 ст. 115 Уголовного Кодекса Украины).

Официальная информация о данном преступлении на сайте областного управления полиции пока отсутствует.

Ранее сообщалось, что в Одесской области полицейские задержали 25-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 9-летней девочки.

Источник и фото: Телеграм-канал «Думская»