Одесская область: парень проник ночью в чужой дом и изнасиловал ребенка

Подробности сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что ночью, когда никого из взрослых не было дома, молодой человек проник через незапертую дверь в частный дом, где на тот момент находились две сестрички 6-ти и 9-ти лет, и силой затащил старшую девочку на соседский огород и изнасиловал.

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От дочери о происшествии узнала мать, которая сообщила в полицию.

Оперативники территориального подразделения полиции установили, что к преступлению причастен парень, который недавно переехал в тот населенный пункт со своей сожительницей.

Его задержали и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 10-ти до 15-ти лет.

По ходатайству следователей подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках начатого производства назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что настоятель сельской церкви УПЦ московского патриархата в Белгород-Днестровском районе Одесской области не только систематически насиловал свою 14-летнюю дочь, но и «поделился» ребенком с коллегой – настоятелем храма в соседнем селе.