Житель Одесской области в припадке ревности жестоко расправился с женщиной (видео)

Житель Одесской области в припадке ревности жестоко расправился с женщиной (видео)

Жителя Одесского района задержали за жестокое убийство женщины – он забил свою сожительницу до смерти кочергой.

Как сообщили в пресс-службе управления Нацполиции Одесской области, причиной агрессивного поведения мужчины стало то, что женщина разговаривала возле дома с их односельчанином.

Следователи установили, что 34-летняя женщина и ее 37-летний сожитель вместе праздновали день рождения отца последнего. Когда закончилось спиртное, он пошел в магазин, а вернувшись домой, увидел, как сожительница разговаривает с подъехавшим к их дому односельчанином. Когда тот уехал, мужчина, приревновав женщину, начал ссориться с ней и избивать ее. Конфликт между гражданскими супругами продолжился в доме, где злоумышленник беспощадно избил потерпевшую руками и металлической кочергой.

После этого сожители разошлись по разным комнатам, а утром мужчина обнаружил женщину в тяжелом состоянии и вызвал ей «скорую». Но до приезда медиков она скончалась.

Предварительно, смерть женщины наступила от полученных побоев, но точную причину смерти установят судебно-медицинские эксперты.

Правонарушителю доложено о подозрении. За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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