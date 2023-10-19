У мэра Одессы новый заместитель: кто им стал

Об этом стало известно из распоряжения мэра, опубликованного 19 октября на сайте Одесского горсовета.

В документе говорится, Силина Валерий Викторович назначен на должность исполняющего обязанности заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета – управляющего делами Исполнительного комитета Одесского городского совета.

На должность Силин назначен 18 октября на период освобождения Олега Брындака, которого призвали на военную службу в ряды ВСУ.

С окладом согласно штатному расписанию, —

говорится в сообщении.

Официальной информации о новом заместителе мэра на сайте горсовета пока нет.

Справка. О Валерии Силине известно немного. В частности, то, что до работы в исполкоме, он работал в службе безопасности банка «Пивденный». А также ранее возглавлял компанию «Прогрессстрой».

Напомним, недавно в мэрии Одессы произошли кадровые изменения. Геннадий Труханов уволил своего заместителя Дмитрия Жемана с должности и назначил советником Лилию Леонидову.

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