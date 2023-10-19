Новости Одессы и Одесской области

У мэра Одессы новый заместитель: кто им стал

У мэра Одессы новый заместитель: кто им стал

Одесский мэр Геннадий Труханов нашел замену Олегу Брындаку. Вице-мэром Одессы городской голова назначил Валерия Силина.

Об этом стало известно из распоряжения мэра, опубликованного 19 октября на сайте Одесского горсовета.

В документе говорится, Силина Валерий Викторович назначен на должность исполняющего обязанности заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета – управляющего делами Исполнительного комитета Одесского городского совета.

На должность Силин назначен 18 октября на период освобождения Олега Брындака, которого призвали на военную службу в ряды ВСУ.

С окладом согласно штатному расписанию, —

говорится в сообщении.

Официальной информации о новом заместителе мэра на сайте горсовета пока нет.

Справка. О Валерии Силине известно немного. В частности, то, что до работы в исполкоме, он работал в службе безопасности банка «Пивденный». А также ранее возглавлял компанию «Прогрессстрой».

Напомним, недавно в мэрии Одессы произошли кадровые изменения. Геннадий Труханов уволил своего заместителя Дмитрия Жемана с должности и назначил советником Лилию Леонидову.

Читайте также: Главные грехи вице-мэра Жемана: о чем рассказал депутат Одесского горсовета

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить