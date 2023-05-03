Новости Одессы и Одесской области

В Одессе утвердили несколько заместителей городского головы

В Одессе утвердили несколько заместителей городского головы

На очередной, 18-й сессии Одесского городского совета, состоявшейся 3 мая 2023 года, депутаты утвердили в должности первого заместителя мэра Одессы Сергея Тетюхина, а также заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета – директора Департамента земельных ресурсов Одесского городского совета Александра Филатова.

Об этом стало известно журналистам «Одесской жизни» с сессионного зала, где проходило очередного заседание депутатов горсовета под председательством Одесского городского головы Геннадия Труханова.

Следует отметить, что до сегодняшнего заседания у мэра Одессы не было первого заместителя, а сам Сергей Тетюхин с 3 августа 2021 был назначен заместителем Одесского городского головы по деятельности исполнительных органов совета.

Также и Александр Филатов работал до нынешнего назначения в Одесском городском совете. Он с 12 декабря 2022 года был назначен исполняющим обязанности заместителя Одесского городского головы по деятельности исполнительных органов совета – директором Департамента земельных ресурсов Одесского городского совета.

Также одним решением о назначении Сергея Тетюхина и Александра Филатова, депутаты Одесского городского совета вывели из персонального состава Исполнительного комитета Одесского городского совета VIII созыва Михаила Кучука. Вместо него ввели в состав исполкома Александра Филатова.

Следует отметить, что решение, поддержанное депутатами городского совета, вступит в силу после его подписания Геннадием Трухановым и опубликования его на сайте Одесского городского совета.

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Фото: Сайт Одесского городского совета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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Одессит
Одессит
6 минут назад

Интересно получаетя, как это мэр приперся с браслетом и даже не муркнул об этом и никто его не спросил, что ж ты флаер сдал назад — заставу не уплатил, с браслетом приперся

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