Трассу Одесса-Киев могут реконструировать за деньги европейских банков

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может выделить Украине три транша общей суммой 450 млн евро на реконструкцию автодороги Киев-Одесса и завершение строительства кольцевой объездной дороги Львова.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Вопрос об утверждении проекта банк рассмотрит 16 декабря 2020 года.

Первый транш в размере до 100 млн евро планируют дать на ремонт участка дороги М-05 Киев-Одесса в Черкасской области, второй транш до 160 млн евро – на финансирование строительства северного участка объездной дороги вокруг Львова. Третий транш в размере до 190 млн евро – под ремонт участков дороги М-05 в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Общая стоимость проекта – 1,147 млрд евро, из них 450 млн евро кредит ЕБРР, 450млн евро кредит Европейского инвестиционного банка и 247 млн евро – средства “Укравтодора”.

В августе 2020 года Верховная Рада Украины ратифицировала финансовое соглашение “Европейские дороги Украины III (Проект “Развитие трансъевропейской транспортной сети”)” между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). Соглашение также предусматривает кредитование реконструкции трассы Одесса-Киев.