Трассу Одесса-Киев отремонтируют в кредит

Верховная Рада Украины ратифицировала финансовое соглашение “Европейские дороги Украины III (Проект “Развитие трансъевропейской транспортной сети”)” между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Такое решение принято на заседании парламента 25 августа.

Планируется, что Украина привлечет займ от ЕИБ в размере 450 млн евро на капитальный ремонт автодороги М-05 Киев-Одесса, а также на строительство северной объездной дороги Львова. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

В частности, планируется отремонтировать 314 км автодороги М-05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Напомним, что ремонт моста через Хаджибейский лиман, который является частью дороги Одесса-Киев, завершат весной 2021 года.