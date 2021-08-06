Трасса Одесса – Киев не разочарует: чего добиваются иностранные консультанты

Сам ремонт еще не начался. Пока только разрабатываются проекты капремонта отдельных участков трассы. Но даже на этапе проектирования международные финансовые организации, предоставляющие финансирование, контролируют соблюдение требований к дорогам такого уровня.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Одесской области.

Для этих целей они заключили договор с международной группой компаний Egis. Ее специалисты занимаются проектированием и организацией эксплуатации дорог во многих странах мира.

Представитель компании-консультанта EGIS Джон Уортингтон посетил Одесскую область и предоставил рекомендации по разработке проектов на капитальный ремонт автомобильной дороги М-05 Киев-Одесса.

Он ознакомился с проектным решением и еще раз напомнил, что важно учесть всех международные стандарты безопасности дорожного движения.

А именно:

Безопасные остановки общественного транспорта;

Пешеходные переходы в двух уровнях;

Устройство системы взвешивания-в-движении WIM;

Места отстоя для крупногабаритного транспорта;

Достройка существующих путепроводов и транспортных развязок в двух уровня;

Особое внимание уделяется обустройству мест торговли вдоль автомобильной дороги М-05.

В Службе автодорог Одесской области его заверили, что проект капремонта автодороги М-05 Киев – Одесса все это предусматривает и предоставили проектную документацию в подтверждение своих слов .

Реализация проекта предполагается за счет Европейского банка реконструкции и развития.

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Фото Службы автомобильных дорог в Одесской области