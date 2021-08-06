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Трасса Одесса – Киев не разочарует: чего добиваются иностранные консультанты

Трасса Одесса – Киев не разочарует: чего добиваются иностранные консультанты

Сам ремонт еще не начался. Пока только разрабатываются проекты капремонта отдельных участков трассы. Но даже на этапе проектирования международные финансовые организации, предоставляющие финансирование, контролируют соблюдение требований к дорогам такого уровня.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Одесской области.

Для этих целей они заключили договор с международной группой компаний Egis. Ее специалисты занимаются проектированием и организацией эксплуатации дорог во многих странах мира.

Представитель компании-консультанта EGIS Джон Уортингтон посетил Одесскую область и предоставил рекомендации по разработке проектов на капитальный ремонт автомобильной дороги М-05 Киев-Одесса.

Он ознакомился с проектным решением и еще раз напомнил, что важно учесть всех международные стандарты безопасности дорожного движения.

А именно:

  • Безопасные остановки общественного транспорта;
  • Пешеходные переходы в двух уровнях;
  • Устройство системы взвешивания-в-движении WIM;
  • Места отстоя для крупногабаритного транспорта;
  • Достройка существующих путепроводов и транспортных развязок в двух уровня;
  • Особое внимание уделяется обустройству мест торговли вдоль автомобильной дороги М-05.

В Службе автодорог Одесской области его заверили, что проект капремонта автодороги М-05 Киев – Одесса все это предусматривает и предоставили проектную документацию в подтверждение своих слов .

Реализация проекта предполагается за счет Европейского банка реконструкции и развития.

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Фото Службы автомобильных дорог в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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