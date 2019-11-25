Европейцы дадут Украине денег на ремонт трассы Одесса-Киев

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), а также Европейский инвестиционный банк готовы выделить средства на реконструкцию важной украинской автомагистрали.
Речь идет о трассе Одесса-Киев, где давно назрела необходимость провести ремонт.
Для этого в банке предлагают выделить около 450 миллионов евро. Еще столько же выделят в Европейском инвестиционном банке.
При этом на ремонт трассы Одесса-Киев пойдет какая-то часть этих средств. Сумму также распределят между другими важными автомагистралями.
Впрочем, по подсчетам, европейских денег хватит, чтобы отремонтировать не просто какой-то отрезок нашей дороги, а охватить всю ее целиком, то есть 314 километров.
Об этом сообщает interfax.com.ua.
Кабмин уже подписал с Европейским финучреждением меморандум о получении транша.
Чтобы деньги дошли по назначению, Укравтодор обязан предоставить ЕБРР проектную документацию с технико-экономическим обоснованием и данными о влиянии на окружающую среду.
Фото: rus.uatv.ua