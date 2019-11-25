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Европейцы дадут Украине денег на ремонт трассы Одесса-Киев

Европейцы дадут Украине денег на ремонт трассы Одесса-Киев

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), а также Европейский инвестиционный банк готовы выделить средства на реконструкцию важной украинской автомагистрали.

Речь идет о трассе Одесса-Киев, где давно назрела необходимость провести ремонт.

Для этого в банке предлагают выделить около 450 миллионов евро. Еще столько же выделят в Европейском инвестиционном банке.

При этом на ремонт трассы Одесса-Киев пойдет какая-то часть этих средств. Сумму также распределят между другими важными автомагистралями.

Впрочем, по подсчетам, европейских денег хватит, чтобы отремонтировать не просто какой-то отрезок нашей дороги, а охватить всю ее целиком, то есть 314 километров.

Об этом сообщает interfax.com.ua.

Кабмин уже подписал с Европейским финучреждением меморандум о получении транша.

Чтобы деньги дошли по назначению, Укравтодор обязан предоставить ЕБРР проектную документацию с технико-экономическим обоснованием и данными о влиянии на окружающую среду.

Фото: rus.uatv.ua

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